Сырский признал сложной обстановку по всему фронту Сырский заявил о сложной обстановке по всей линии соприкосновения

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Александр Сырский

Оперативная обстановка по всей линии боевого соприкосновения остается сложной, сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский на своей странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена). По его словам, российские силы продолжают наступать, сосредотачивая основные усилия в районах населенных пунктов Терны, Ивановское, Бердычи, Тоненькое, Вербовое и Работино. К такому выводу военачальник пришел после посещения позиций «двух бригад, где постепенно усложняется обстановка».

Тем временем сообщается, что российские силы уже прорвали оборону ВСУ на нескольких участках фронта в Запорожской области. Как рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, украинские войска спешно возводят новые укрепления за линией фронта. Он отмечает, что ВСУ вкапывают железобетонные конструкции на глубину три-четыре метра, роют траншеи и противотанковые рвы, а также прокладывают коридоры связи, опасаясь наступления российских войск.

Перед этим Рогов сообщал, что ВС РФ начали совершать превентивные удары по линиям обороны, возводимым украинскими военными в Запорожской области. По его словам, Россия не позволяет противнику сомкнуть линии, нанося удары фугасными авиационными бомбами при помощи фронтовой авиации.

Между тем военный эксперт Александр Перенджиев предположил в разговоре с NEWS.ru, что Украина могла получить от Австралии до 2000 БПЛА, сделанных из «крепкого картона». Собеседник объяснил, что такие беспилотники могут оказаться невидимыми для любой системы ПВО. В связи с этим он призвал создать вокруг стратегически важных объектов на территории России, включая нефтеперерабатывающие предприятия, антидроновые посты.