Сырский признал критическое положение ВСУ на двух направлениях Сырский: обстановка на Авдеевском и Купянском направлениях сложная для ВСУ

Фото: president.gov.ua

Александр Сырский

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский в своем Telegram-канале назвал обстановку на Авдеевском и Купянском направлениях крайне сложной и напряженной. По его словам, украинские солдаты держат оборону в «чрезвычайно сложных условиях».

Вместе с министром обороны Украины Рустемом Умеровым совершили рабочую поездку в воинские части и подразделения, которые держат оборону на Авдеевском и Купянском направлениях. Оперативная обстановка очень сложная и напряженная, — написал он.

Сырский отметил, что по итогам поездки военным руководством Украины были приняты несколько важных решений, направленных на усиление боевых способностей армии. В свою очередь, Умеров на своей странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена) пояснил, что украинские власти намерены укреплять позиции ВСУ, комплектовать подразделения, а также усиливать их дронами, средствами РЭБ.

Ранее военный корреспондент Александр Коц заявил, что Вооруженные силы России перерезали в Авдеевке главную дорогу. По его словам, речь о транспортной артерии, соединяющей город с Авдеевским коксохимическим заводом и ведущей на запад. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.