Сырский вступился за журналиста, уличившего сотрудника СБУ в коррупции Сырский начал проверку после попытки вручить повестку журналисту Шульгату

Фото: МО Украины

Александр Сырский (в центре)

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил в своем Telegram-канале о начале служебной проверки после того, как сотрудники СБУ попытались вручить украинскому журналисту Евгению Шульгату повестку. Он подчеркнул, что в ВСУ осуждают любые нарушения со стороны военных должностных лиц.

Вооруженные силы Украины осуждают какие-либо случаи нарушений со стороны военных должностных лиц. <...> Мною определена задача командующего Сухопутными войсками ВСУ провести служебную проверку, — написал главком украинской армией.

Издание «Следствие.Инфо» ранее сообщало о незаконной попытке вручить Шульгату повестку в одном из супермаркетов Киева. Как выяснили журналисты, этот инцидент связан с местью начальника департамента кибербезопасности СБУ Ильи Витюка из-за расследования об элитной собственности сотрудника спецслужбы.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский, который пришел к власти с лозунгами борьбы с коррупцией, не задекларировал доход в размере $8,6 млн (782 млн рублей). В Сеть попала информация, что украинский лидер получил эти средства не позднее 2020 года через офшор в Белизе, находящийся под контролем его жены Елены.