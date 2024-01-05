Сыну Абрамовича выдали литовский паспорт Delfi: сын Абрамовича Аркадий получил гражданство Литвы

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Аркадий Абрамович

Сыну миллиардера Романа Абрамовича Аркадию выдали литовский паспорт, сообщает издание Delfi со ссылкой на центр расследовательской журналистики Siena. По его информации, он получил гражданство прибалтийской страны еще в 2013 году, но официальный документ ему вручили только осенью 2023 года.

Информацию о литовском гражданстве Аркадия Абрамовича подтвердила руководитель департамента миграции Эвелина Гудзинскайте. Сообщения об этом появились не сразу, поскольку, согласно регламенту, эти данные расцениваются как личные. Паспорт Литвы также есть у дочери Абрамовича Анны: она получила его в 2011 году. Дети бизнесмена имеют право на гражданство, поскольку его бабушка и дедушка по линии отца были гражданами независимой Литвы. При этом сам миллиардер и другие его пять детей не имеет паспортов Литвы.

Ранее суд Европейского союза отказался снимать санкции с Абрамовича, введенные весной 2022 года, потому что определил его как «российского бизнесмена». Как сообщил представитель миллиардера, он просто пассивный акционер в бизнес-сфере и не имеет никакого отношения к специальной военной операции на Украине.