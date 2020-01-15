https://static.news.ru/photo/03694346-379b-11ea-bac3-fa163e074e61_660.jpg Вики Андрен и Карл Густав Магнусон Фото: ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Старший сын принцессы Кристины Шведской Карл Густав Магнусон и его жена Вики Андрен сообщили о решении развестись. Заявление в суд супруги подали 13 января.

В браке пара прожила чуть более шести лет. В совместном обращении к общественности Магнусон и Андрен уточнили, что остались хорошими друзьями. Они попросили дать им пройти через бракоразводный процесс тихо и спокойно ради благополучия их пятилетней дочери.

Kungakusinen och fotomodellen skiljer sig sex år efter drömbröllopet Gustav Magnuson och Vicky Andrén om beslutet https://t.co/Cf2lIpthNm — Expressen (@Expressen) January 14, 2020

Ранее NEWS.ru писал, что король Швеции Карл Густав XVI исключил из списка членов Королевского дома сразу пятерых своих внуков. Решение позволит им расти в обычных условиях и стать теми, кем они захотят в будущем, в том числе заниматься бизнесом или политикой.