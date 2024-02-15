Сын российского экс-губернатора рассказал о побеге из-под ареста в Италии Бизнесмен Артем Усс опроверг покупку услуг для побега из-под ареста в Италии

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Сын экс-губернатора Красноярского края Александра Усса бизнесмен Артем Усс, отвечая на вопросы РБК, опроверг слухи, что для побега из-под домашнего ареста в Италии в марте 2023 года его семье пришлось оплатить особые услуги. Все случилось абсолютно внезапно, признался он.

Участие в побеге государственных спецслужб или имена истинных организаторов Усс комментировать не стал, добавив, что на эту тему публично уже много чего было сказано. США, по его словам, постоянно прибегают к соответствующим методам в интересах своих граждан и считают это оправданными мерами.

Почему тогда Россия не вправе зеркально отвечать, если сочтет нужным, — задался вопросом бизнесмен.

Российский предприниматель сбежал из-под домашнего ареста в Италии при помощи сообщников, писали СМИ. Недалеко от дома Усса ждал водитель, а спустя некоторое время арестованный сменил автомобиль. Электронный браслет для отслеживания местоположения, который носил предприниматель, сработал с опозданием в несколько минут. Сын губернатора также воспользовался мобильным телефоном, что было запрещено. На данный момент следователи изучают записи с устройства.

Усс-младший был задержан в Италии в октябре прошлого года по запросу американских властей. Вашингтон обвиняет его в нарушении санкций США против России и Венесуэлы, а также в совершении незаконных сделок и отмывании денег. Под домашний арест он был помещен в конце ноября.