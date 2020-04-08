Президент Сербии сообщил, что его сын болен коронавирусом

https://static.news.ru/photo/0a73ff8e-79cf-11ea-9af1-fa163e074e61_660.jpg Александр Вучич Фото: Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что его сын Данило заразился коронавирусом. В настоящий момент он находится в инфекционной больнице.

Политик рассказал об этом в Instagram, Он не стал раскрывать подробности о состоянии родственника.

Когда все это началось, мой Данило сказал, что сдаваться — не вариант. <...> Сын, ты победишь и это. Отец тебя любит и все тебя любят, — написал он.

Как писал NEWS.ru, в Сербии эпицентром распространения инфекции стал город Валево. 11 военных самолётов из РФ доставили в балканскую страну гуманитарную помощь и специалистов-вирусологов.

По последним данным, в мире более 1,44 миллиона человек заразились коронавирусом, умерли свыше 83 тысяч, более 309 тысяч выздоровели.

В России на 8 апреля зарегистрировано 8674 случая коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксировано 66 летальных исходов, выздоровели 597 человек.