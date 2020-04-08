Президент Сербии сообщил, что его сын болен коронавирусом

Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что его сын Данило заразился коронавирусом. В настоящий момент он находится в инфекционной больнице.
Политик
Когда все это началось, мой Данило сказал, что сдаваться — не вариант. <...> Сын, ты победишь и это. Отец тебя любит и все тебя любят, — написал он.
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Как писал NEWS.ru, в Сербии эпицентром распространения инфекции стал город Валево. 11 военных самолётов из РФ доставили в балканскую страну гуманитарную помощь и специалистов-вирусологов.
По последним данным, в мире более 1,44 миллиона человек заразились коронавирусом, умерли свыше 83 тысяч, более 309 тысяч выздоровели.
В России на 8 апреля зарегистрировано 8674 случая коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксировано 66 летальных исходов, выздоровели 597 человек.
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