https://static.news.ru/photo/4b44ef72-e146-11e9-92c9-fa163e074e61_660.jpg Никита Шефир Фото: instagram.com/nick_shef

Сын первого помощника президента Украины Владимира Зеленского Никита Шефир возмутил пользователей Сети публикацией фотографии в Instagram. На снимке молодой человек был запечатлён в фартуке с надписью Sex machine и прикреплённым к нему огромным искусственным пенисом.

После того как изображение вызвало ажиотаж среди пользователей, Шефир его удалил.

Молодой человек во время выборов работал на команду Зеленского. Сейчас он является помощником народного депутата от «Слуги народа» Юрия Киселя, передаёт УНИАН .

Ранее News.ru писал, что эротические фотографии, сделанные около двух десятилетий назад, стали причиной увольнения тренера по кикбоксингу из Магнитогорска 41-летней Екатерины Конопенко, известной также как поэтесса Катя Ганеши. Кроме этого, женщину вместе с дочерью вызвали в полицию.