Сын красноярского губернатора Усса сбежал из-под ареста в Италии

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Артем Усс

Бизнесмен и сын главы Красноярского края Александра Усса Артем, задержанный в Италии по международному ордеру, сбежал из-под домашнего ареста, сообщает газета La Stampa. В настоящее время ведутся его поиски.

По данным издания, Усс совершил побег накануне днем после того, как Апелляционный суд Милана одобрил его экстрадицию в США.

Во второй половине дня 22 марта российский менеджер сломал электронный браслет и покинул квартиру в Базильо. <...> Когда прибыли карабинеры, он уже скрылся, — говорится в публикации.

Усс-младший был задержан в Италии в октябре прошлого года по запросу американских властей. Вашингтон обвиняет его в нарушении санкций США против России и Венесуэлы, а также совершении незаконных сделок и отмывании денег, незаконных сделках и отмывании денег. Под домашний арест он был помещен в конце ноября. В России в отношении Усса-младшего возбуждено уголовное дело по статье об отмывании денег. Он заочно арестован и объявлен в федеральный розыск.

Замглавы МИД России Сергей Рябков допустил возможность включения Артема Усса в списки обмена заключенными между Москвой и Вашингтоном, если он будет экстрадирован в США.