Сын королевы Великобритании может быть лишён титула

Герцог Йоркский Эндрю, сын королевы Великобритании Елизаветы II, может лишиться права использовать титул Его Высочества. Елизавета может пойти на такой шаг, если принц Эндрю не сможет доказать в американском суде свою невиновность в деле об изнасиловании 17-летней девушки в начале 2000-х. Об этом сообщает газета The Sunday Times. Очередное слушание по иску к члену королевской семьи должно состояться в суде Южного округа в Нью-Йорке 4 января.

В случае поражения в суде принцу на родине грозит вечная «внутренняя ссылка». Он не сможет покидать страну из-за угрозы экстрадиции в США, будет вынужден жить намного скромнее и, вероятно, съехать из поместья The Royal Lodge близ Виндзорского замка. При неблагоприятном исходе дела принца также попросят перестать использовать официальный титул, отказаться от почётных воинских званий и роли покровителя многочисленных благотворительных организаций, — сообщает The Sunday Times.

Британский принц Эндрю стал обвиняемым по иску, поданному в окружной суд Манхэттена от имени некой Вирджинии Джуфре (ранее носившей фамилию Робертс). Адвокаты американки утверждают, что принц как минимум трижды насиловал их доверительницу в 2000–2002 годах, когда та была ещё несовершеннолетней.

По словам истицы, принц и сутенёр принуждали её к занятиям сексом в Лондоне, Нью-Йорке и на Британских Виргинских островах.

Принц Чарльз считает, что обвинения в изнасиловании против принца Эндрю являются «неразрешимой проблемой», которая навсегда помешает его брату вернуться к общественной жизни.