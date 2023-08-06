Сын депутата партии Зеленского уехал с Украины и не вернулся

Фото: shutterstock.com

Дмитрий, сын Елены Копанчук — депутата от партии «Слуга народа», покинул Украину и не вернулся, пишет издание «Зеркало недели». Известно, что 22-летний юноша уехал из страны 1 января под видом сопровождения своего отца-инвалида, доцента кафедры уголовного права Хмельницкого университета управления и права.

Молодой человек обещал вернуться на Украину, но так и не сделал этого. При этом его 46-летний отец вернулся в страну 7 февраля. Также в 2022 году, несмотря на запрет на выезд для мужчин военного возраста, Дмитрий Копанчук три раза путешествовал за границу. Отмечается, что родители юноши отказываются комментировать ситуацию.

Ранее масштабную схему уклонения от призыва во время мобилизации раскрыли на Украине. Обыски по этому делу проводились в десяти областях и Киеве. По месту регистрации уклонистов изъяли сфальсифицированные справки о непригодности к военной службе, за которые с граждан брали по $6 тысяч (550 тысяч рублей). По данным следствия, в схеме были замешаны сотрудники территориальных центров комплектования и члены военно-врачебной комиссии. Они выдавали уклонистам справки об их непригодности к военной службе, а затем снимали с учета.