Сын бывшего чиновника из РФ попытался убить себя в Испании

https://static.news.ru/photo/7e99c474-4680-11eb-8e61-fa163e074e61_660.jpg Фото: Eduardo Sanz/Global Look Press

Сын экс-главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя, осуждённого за коррупцию, предпринял попытку суицида во избежание экстрадиции в Россию.

Валерий Постригань будет перевезён в РФ по запросу российских властей. В данный момент он ожидает экстрадиции в Барселоне. Сотрудники правоохранительных органов Испании задержали его по запросу России. 12 ноября 2020 года Валерий Постригань был доставлен в международный аэропорт Барселоны.

Чтобы избежать экстрадиции в РФ, Постригань-младший предпринял попытку суицида, которая не увенчалась успехом. Сейчас он находится под домашним арестом в Испании. В Россию его перевезут уже в 2021 году, передаёт ТАСС со ссылкой на источник.

24 декабря бывший глава Клинского района Подмосковья Александр Постригань был приговорён к 15 годам колонии. Экс-чиновника признали виновным в получении крупной взятки и превышении служебных полномочий. Он этого не признал.

Ранее NEWS.ru писал о том, что СКР возбудил ещё одно уголовное дело в отношении бывшего главы администрации Клинского района Московской области Александра Постриганя. Он и семеро его сообщников подозреваются в организации преступного сообщества и участии в нём (ч. 1, 2, 3 ст. 210 УК РФ).