Сыгравший Утесова украинский актер призвал бить детей за русский язык Сыгравший в «Ликвидации» актер Бенюк призвал бить детей прутом за русский язык

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Украинский актер Богдан Бенюк, известный по роли Леонида Утесова в сериале «Ликвидация», призвал наказывать детей за использование русского языка, сообщает «Страна.ua». По мнению артиста, за такой «проступок» допустимо избивать несовершеннолетних прутьями и бутылками.

Берешь прут. И [бьешь] <...> прутом, чтобы он забыл навеки вечные о том, что есть русский язык. Воюй с ними, дерись с ними, прутом бей, бутылкой из-под воды по голове бей старших, — высказался Бенюк.

Актер добавил, что в подрастающих поколениях важно воспитывать гордость за Украину и родной язык. Вместе с тем Бенюк предложил лишать работы взрослых украинцев, которые говорят по-русски. По его мнению, это «правильная позиция коренной нации», а не притеснение граждан.

Ранее полиция Киева наказала мать подростка, который слушал русский рэп. На женщину составили протокол «по факту невыполнения ею обязанностей по воспитанию ребенка». Кроме того, полицейские составили протокол на украинку, которая слушала русскую музыку на балконе. Ее обвинили в мелком хулиганстве.

Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации признал, что украинский закон «О национальных меньшинствах» 2022 года больше притесняет русскоязычных в сравнении с меньшинствами, говорящими на языках народов Евросоюза. Это также касается носителей армянского языка и цыган.