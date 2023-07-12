«Сыграли важную роль»: Киев назвал страны, не пустившие Украину в НАТО Кулеба: США и Германия блокировали процесс вступления Украины в НАТО

Фото: Christine Olsson/Global Look Press

Дмитрий Кулеба

Ответственность за блокировку процесса вступления Украины в НАТО лежит на самых консервативных членах Альянса, сообщил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба. По его словам, которые приводит «РБК-Украина», речь идет о США и Германии.

Как уточнил чиновник, именно Вашингтон добивался того, чтобы риторика руководства Альянса ограничилась словом «приглашение», причем в формулировке, которая совершенно не устраивала Киев.

Зная много нюансов из того, что происходило за кулисами, могу сказать, что США сыграли важную, решающую роль, — сказал Кулеба.

Он признал, что видение процедуры интеграции в НАТО у киевского руководства и западных правительств кардинально отличается. В частности, члены блока настаивают на выполнении неких требований, которые до сих пор не были сформулированы. На этом фоне, как подчеркнул министр, остается просто «работать с союзниками» только ради того, чтобы «все не замерло на месте».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подверг НАТО резкой критике, назвав отношение организации к его стране «беспрецедентным и абсурдным» проявлением слабости. Политик уверен, что в сложившейся обстановке идея о членстве в Альянсе годится только для переговоров с Москвой.