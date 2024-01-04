Свыше тысячи россиян могут быть депортированы из Латвии LETA: 1167 россиянам грозит депортация из Латвии

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В ближайшие три месяца власти Латвии могут депортировать из страны 1167 граждан России, сообщает агентство LETA со ссылкой на Управление по делам гражданства и миграции. В числе высылаемых 789 человек в возрасте старше 60 лет.

Депортация из Латвии грозит 1167 гражданам России, которые не выполнили требования поправок к Закону об иммиграции и не подали документы на получение ВНЖ для проживания в стране, — говорится в сообщении.

В управлении агентству пояснили, что сначала у россиян потребуют объяснить причины, по которым они не получают вид на жительство и не покидают республику. В феврале эти объяснения будут рассматриваться и оцениваться, после этого последует приказ о депортации. Россиян, не выехавших из Латвии в течение 30 дней с момента публикации приказа, будут высылать принудительно.

Ранее сообщалось, что правительство Эстонии ищет способы депортации жителей страны за решение получить российское гражданство. Как заявила премьер-министр страны Кая Каллас, такое решение принято в связи с возможной поддержкой терроризма этими гражданами и соответствующей угрозой республике.