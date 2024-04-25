Свыше 300 немецких авиабомб обнаружили на территории бывшего аэропорта Афин

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Группа саперов успешно ликвидировала более 300 немецких авиационных бомб, обнаруженных на территории бывшего аэропорта греческих Афин, сообщает местный портал Newsbomb.gr. По его данным, бомбы хранились под землей еще со времен Второй Мировой войны. Глава администрации района Эллинико-Аргируполи Яннис Константатос подчеркнул, что над складом с авиабомбами ежедневно проходили тысячи людей, в том числе и иностранные туристы.

314 бомб, которые хранили немцы, находились на глубине два метра прямо под бывшими зданиями Понтийского союза, под нашими детскими садами и спортивными сооружениями, которые располагались внутри бывшего аэропорта, — рассказал он.

Отмечается, что авиабомбы были обнаружены в ходе строительных работ. Опасные предметы были вывезены с территории аэропорта и уничтожены методом контролируемого подрыва. Подытоживая, Константатос отметил, что он считает удивительным факт обнаружения бомб, так как в здании аэропорта работали десятки муниципальных служб, в том числе Управление гражданской авиации Греции.

Ранее в Восточной Германии было обнаружено захоронение «зомби» времен бронзового века. Археологи оценили возраст покойного в 4,2 тысячи лет, на момент смерти ему было от 40 до 60 лет. Отмечается, что его могила была накрыта тяжелой каменной плитой. Предполагается, что люди боялись, что умерший может ожить.