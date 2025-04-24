Украинские беженцы в Латвии столкнулись с серьезной проблемой Свыше 18 тысяч украинских беженцев потеряли статус временной защиты в Латвии

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В Латвии свыше 18 600 украинских беженцев лишились статуса временной защиты, сообщает LSM со ссылкой на национальное Управление по делам гражданства и миграции. По информации ведомства, указанные лица не обратились за продлением разрешительных документов в течение 30 дней после истечения срока действия их виз или видов на жительство.

Чиновники не исключают, что некоторые из этих людей могли уже покинуть территорию страны. С потерей временного защитного статуса автоматически прекращается право на получение социальных выплат и доступ к некоторым государственным услугам.

До этого эстонские власти проинформировали о планах отменить жилищные субсидии для украинских беженцев в Таллине. Размер данной выплаты достигал €1200 (примерно 112,8 тысячи рублей). Выплата действовала на одну семью.

Мэр Варшавы и кандидат в президенты Польши Рафал Тшасковский высказался о необходимости изменения политики в отношении украинских беженцев. Политик выразил уверенность, что его страна абсолютно не должна все время предоставлять им равные с местными жителями права. Рафал Тшасковский считает, что его подход является проявлением здравого смысла и защищает интересы Польши.