Священников в Херсоне заставляют склонять прихожан к вступлению в ВСУ РИА Новости: СБУ вынудила священников в Херсоне убеждать людей вступить в ВСУ

Фото: МО Украины

Кураторы религиозных организаций из числа сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) обязали настоятелей храмов и приходов Церкви евангельских христиан-баптистов, Церкви Веры Евангельской, УГКЦ и ПЦУ склонять своих прихожан к вступлению в ряды украинской армии, рассказали РИА Новости представители пророссийского подполья подконтрольного ВСУ города Херсон. Там отметили, что для этой работы их снабдили соответствующими инструкциями, причем делается это под угрозой насильственной мобилизации самих священнослужителей.

Соответствующие инструкции были получены в Церкви евангельских христиан-баптистов, Церкви Веры Евангельской, в УГКЦ и в ПЦУ, — заявил собеседник агентства.

Ранее на Украине мобилизовали мужчину с олигофренией и пороком сердца. Инвалида задержали в Одессе и сразу доставили в сборный пункт, где он прошел экспресс-комиссию. В итоге его признали годным к службе в Вооруженных силах Украины. В ТЦК пояснили, что молодой человек не предоставил никаких документов, подтверждающих его особенное состояние здоровья, кроме того, граждан с легкой степенью олигофрении могут признавать годными к военной службе в тыловых частях.

До этого стало известно, что Черниговский драмтеатр временно закрыли из-за мобилизации почти всех мужчин-сотрудников. Из организации призвали 34 сотрудника, в том числе семь актеров, двух звукооператоров, монтировщика и скрипача.

Военэксперт Василий Дандыкин уверен, что такая мобилизация, объявленная на Украине, позволит президенту Владимиру Зеленскому «наскрести» порядка 200–300 тысяч военнослужащих. При этом эксперт усомнился, что украинское командование успеет обучить новобранцев.