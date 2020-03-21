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Жителям Швейцарии запрещено собираться группами более пяти человек, также не рекомендуется выходить на улицу без острой необходимости, уведомил министр здравоохранения Швейцарии Ален Берсе.

Глава Минздрава напомнил также о необходимости держаться на расстоянии от других людей и пояснил, что подобные меры вводятся во избежание переполненности больниц на фоне распространения коронавируса нового типа. Каждый должен...