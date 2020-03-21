В Тернопольской области на Украине зафиксирован первый случай заражения коронавирусом — заболел 57-летний священник.
Сообщение об этом появилось на сайте областной администрации. Состояние жителя города Залещики оценивается как средней тяжести.
В Тернопольской области зафиксирован первый случай коронавирусной инфекции. 57-летний житель города Залещики в изоляции, — говорится в сообщении.
По данным администрации, священнослужителю предоставляется симптоматическое лечение. Лицам, контактировавшим с ним, будет рекомендована самоизоляция,
Ранее NEWS.ru писал о том, что по данным Роспотребнадзора, в настоящее время в России более 36 тысяч человек находятся под медицинским контролем из-за коронавируса. С начала года их было более 82 тысяч.
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