SVT: РФ подняла Швецию на смех из-за министра обороны Хультквиста

РФ высмеяла министра обороны Швеции Петера Хультквиста из-за его слов об отправке военных на Украины. Об этом рассказала эксперт стокгольмского Института оборонных исследований Каролина Вендиль Паллин в эфире телеканала SVT.

Ранее Хультквист заявил о том, что его страна способна разместить военный контингент на Украине. В ответ на это посольство РФ напомнило министру о поражении в битве под Полтавой, произошедшем в 1709 году.

Он не первый военный лидер Швеции, который пытается запугать Россию мощью доблестной армии, планируя отправить своих военных на Украину, — говорится в сообщении дипведомства.

По мнению Паллин, подобным комментариям Россия преследовала цель поднять Швецию на смех.

В 1709 году русская армия под командованием императора Петра I разгромила войско короля Швеции Карла XII. Это произошло под Полтавой. Битва стала переломным моментом в Северной войне (1700–1721). В результате Россия одержала победу в войне, а Швеция перестала доминировать в Северной Европе.

Ранее жители шведского архипелага Гётеборга жаловались на участившиеся военные учения вблизи их жилищ. Учебные стрельбы, занимающие треть года, пугали детей в местных школах и заставляли взрослых заваливать правительство возмущёнными письмами. Однако Стокгольм твёрдо намерен усилить боеготовность страны: с 2014 года Швеция увеличивает военный бюджет и закупает новое оружие. Причина — «российская угроза», подчёркивают в шведском Минобороны.