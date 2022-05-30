Киев захотел переименовать Московскую улицу в честь Франции СВР узнала о предложении Франции переименовать Московскую улицу в Киеве

Фото Ulf Mauder/dpa/Global Look Press

Мэрия Киева рассматривает обращение французских властей о переименовании Московской улицы на территории столицы Украины, сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) со ссылкой на директора Сергея Нарышкина. Уточняется, что власти Франции предложили на выбор три варианта: улица Шарля де Голля, улица Парижа или Французская улица.

Такой шаг якобы отразит так называемый беспрецедентный уровень особых отношений между странами. Постыдное предложение Франции является по существу неприкрытым проявлением крайней русофобии и пособничества нацистскому режиму в Киеве, — сказано в заявлении СВР.

Ранее на сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция, автор которой предложил изменить названия улиц, носящих имена классиков русской литературы. Так, он порекомендовал переименовать все улицы, названные в честь Александра Пушкина, в улицы Стивена Кинга, выступившего против действий России. Петиция набрала 1139 голосов из 25 тысяч необходимых.

До этого в Верховную раду внесли законопроект, в рамках которого на Украине будут запрещены географические названия, связанные с Россией, её историей и выдающимися деятелями. Депутаты полагают, что принятие соответствующего закона «ускорит десоветизацию и дерусификацию страны».