«Свои и чужие»: в Киеве обругали солдат ВСУ за нарушение правил войны Экс-депутат Рады Фарион: русскоговорящие солдаты ВСУ нарушают правила войны

Фото: МО Украины

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ), говорящие на русском языке, нарушают правила войны, заявила экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион в эфире канала ISLND TV. По ее словам, это негативно сказывается на ходе конфликта с Россией.

Это граница между своими и чужими, — подчеркнула экс-депутат.

Фарион пояснила, что может возникнуть путаница, поскольку военнослужащие не смогут в случае необходимости быстро сориентироваться, где свои, а где чужие. Особенно это критично, когда солдат ранен, считает политик. Это, по ее мнению, касается и радиообмена на передовой.

Ранее российские и украинские военные спели «Катюшу» в зоне СВО. Видео опубликовал военный эксперт Владислав Шурыгин. На кадрах легендарную песню запевают российские бойцы, а когда они делают паузу, ее подхватывают солдаты ВСУ.

До этого глава Минобороны России Сергей Шойгу в ходе расширенного заседания коллегии военного ведомства заявил, что в настоящее время ВС РФ являются самой подготовленной и эффективной армией в мире. По его словам, Вооруженные силы России обладают прогрессивным оружием, проверенным в бою. Министр отметил, что опыт специальной военной операции на Украине показал, что ВС РФ способны адекватно и оперативно реагировать на действия любого противника.