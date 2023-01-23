СВО затронула Закарпатье: венгры предпочитают украинскому языку Европу Президент Зеленский не стал отвечать на письмо венгерской коллеги о правах нацменьшинств на западе Украины

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Президент Венгрии Каталин Новак высказала в письме Владимиру Зеленскому замечания по поводу украинского закона о нацменьшинствах. Новак выразила озабоченность положением венгров в Закарпатье, но, по её словам, ответа на письмо не получила. Эксперты считают, что отношение Киева к венгерскому меньшинству ухудшает «особая» позиция Будапешта в ходе российского-украинского противостояния. При этом венгерские политики и журналисты проводят аналогии нарушения прав меньшинств в Закарпатье и в Донбассе, вызывая тревогу у властей Украины. Чем объясняются притеснение венгерского меньшинства со стороны Киева и какими могут быть его последствия?

Владимир Зеленский подписал закон о национальных меньшинствах в конце минувшего года. Его принятие было одним из условий начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Как говорится в законе, представителям нацменьшинств даются многие свободы в обществе: самоидентификация, возможность объединяться и проводить мирные собрания, выражать взгляды и убеждения, мысли, слова, сохранять культурную самобытность.

На территории Украины проживает около 100 тысяч венгров, из них почти 95% — в Закарпатье. Хотя два десятка лет назад эта цифра была намного выше — почти 157 тыс. Береговский район состоит в основном из венгерского населения, Виноградовский район заселён ими примерно наполовину, живут венгры также в Ужгородском и Мукачевском районах. Компактные места их проживания граничат с Венгрией, что даёт людям возможность смотреть венгерское телевидение, общаться с соотечественниками. Будапешт многие годы помогает жителям закарпатского приграничья. Здесь Венгрия ремонтировала дороги, выполняла другие социальные программы. Жители приграничных населённых пунктов работают на венгерских предприятиях во многих городах страны. В таких условиях венгры не могут себе позволить забыть родной язык, отгородиться от родной культуры. Для них это и вопрос экономического выживания.

Как пишет украинское издание «Страна.ua», из текста нового закона не следует, что нацменьшинства получат какие-либо дополнительные права. В нём говорится, что государство гарантирует их свободное использование в частном порядке и в публичной сфере «в границах дозволенного законодательством». Допускается проведение на языке нацменьшинств публичных мероприятий (собраний, конференций, митингов, выставок, учебных курсов и т. д.) культурно-творческих, развлекательных и зрелищных мероприятий в случае, если они организованы представителями этих групп. Языки нацменьшинств разрешено использовать в СМИ, но «в соответствии с законом», то есть все издания и сайты должны иметь украиноязычные версии. В образовании закон также оговаривает использование языков нацменьшинств в соответствии с действующими законами, то есть по сути мало что меняя.

Фото: Pool Philip Reynaers/Keystone Press Agency/Global Look Press Каталин Новак и Владимир Зеленский

Госсекретарь венгерского МИД Тамаш Менцер на днях в Facebook (входит в компанию Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена) призвал Киев «прекратить зверства» в отношении венгерского меньшинства. Ранее сообщалось, что в закарпатском Мукачево сняли венгерские флаги, демонтировали таблички на венгерском языке и национальные символы. Местные власти заменили в историческом венгерском замке «Паланок» скульптуру турала — мифологической птицы, считающейся одним из символов Венгрии, — на трезубец. Скульптуру турала установили ещё в советские годы в честь тысячелетия прихода венгерских племен на эти земли.

Тема нацменьшинств стала одной из самых скандальных в украинском обществе. Власти страны не скрывают, что в последние годы работают над тем, чтобы сделать обязательным государственный (украинский) язык в образовании, СМИ, сфере обслуживания. Главным образом они пытаются сузить сферу использования русского языка, порождая одновременно проблемы для других языков нацменьшинств, в частности венгров. К примеру, украинское законодательство запрещает школы в стране с обучением на языке нацменьшинств. Недавно на сайте уполномоченного по защите государственного языка на Украине появилось сообщение о проверке в школах Береговского района Закарпатья. В нём подчёркивается, что сотрудники секретариата уполномоченного не обнаружили ни одного класса, в котором обучение проходило бы только на украинском языке, из 108 школ, где есть классы с венгерским языком, в большинстве обучение осуществляется на венгерском наряду с государственным.

До начала СВО Киев относился к попыткам закарпатских венгров поддерживать связи с Будапештом в целом терпимо. Венгрия не выдвигала территориальных претензий к Украине, не требовала образовать автономию в Закарпатье. Но нынешнее отношение Будапешта к российско-украинскому противостоянию вызывает в Киеве тревогу. С одной стороны, сразу после начала СВО премьер-министр Виктор Орбан заявил, что его страна защищает «границы Венгрии и Европы вместе с НАТО», власти впустили в страну украинских беженцев, с другой стороны, они выступили против санкций ЕС в отношении российского нефти и газа, противодействуют поставкам оружия для украинской армии, в декабре прошлого года заблокировали пакет финансовой помощи ЕС Украине в размере €18 млрд. Венгерское телевидение в непривычном для ЕС стиле допускает правоту России в её стремлении защитить русскоязычное население Донбасса, напоминая закарпатским венграм о схожести этих проблем.

Киев отвечает по-своему: выстраивает унитарное государство, не считаясь с правами национальных меньшинств. Украинские власти опасаются сепаратизма. Доказывает это новый закон, который мало чем отличается от старого, отметил в беседе с NEWS.ru политолог из Будапешта, эксперт Международного дискуссионного клуба «Валдай» Габор Штир.

Нынешний украинский закон о нацменьшинствах ничего не поменял, ущемление прав закарпатских венгров продолжается. Говорить с Киевом на эту тему невозможно. Проблема с нацменьшинством не будет решена, потому что Украина строит национальное государство, продолжая это делать даже в период боевых действий. Многие удивляются, почему молчат политики других стран, чьи соплеменники подвергаются такой же дискриминации на Украине. Не все, однако, молчат. Поляки здесь ассимилированы, поэтому Варшаву не слышим. Румыния и Болгария высказывают недовольство. Но громче всех возмущается Будапешт. Мы встревожены судьбой венгров в этой стране, более того, озабочены их гибелью, поскольку многие из них в составе 125-ой Мукачевской бригады участвуют в боевых действиях.

По словам венгерского политолога, в последний год Киев стал ещё больше опасаться даже намёков на федерализм. Украинские власти убеждены, что получили подтверждение своей правоты, приводя в пример ситуацию на востоке Украины. На их взгляд, автономия разрушает государство. Но это неправильное понимание процессов, убеждён Штир. Помочь же украинским венграм сегодня никто не в состоянии.

Евросоюз и прежде не хотел слышать о проблемах венгерского меньшинства на Украине, — продолжает Габор Штир. — Сегодня тем более для Брюсселя только существует одна тема — страдание украинцев. Дискриминация венгров там не актуальна, а у Будапешта нет средств, чтобы изменить эту ситуацию.

Эксперты высказывают мнение, что руководство Венгрии уже исчерпало свои аргументы в диалоге с украинскими коллегами — притеснение закарпатских венгров остановить в обозримом будущем невозможно. Молчание Зеленского после письма Новак это только подтверждает. Но в то же время Киеву западное направление особых проблем принести не может. Будапешт не допускает, например, и мыслей о включении Закарпатья в состав своего государства. Но даже если бы они и были, заниматься территориальными переделами венграм не позволит Брюссель.

Венгерское население на Украине сокращается с каждым годом — люди перебираются в ЕС. Процесс этот начался уже много лет назад, но ни один из украинских лидеров не забил по этому поводу тревогу. Венгры объясняют это тем, что они не очень нужны этому государству.