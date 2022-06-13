Свежие гаджеты: Литва купила шесть продвинутых беспилотников для Украины Литва приобрела шесть беспилотных летательных аппаратов производства Эстонии для Украины

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Шесть разведывательных беспилотных летательных аппаратов производства Эстонии приобрела Литва для Украины. Четыре из них готовы к отправке уже сейчас, ещё два поступят через два месяца. В настоящее время на них учатся работать украинские военные. Об этом написал в своём Facebook (деятельность соцсети в РФ запрещена) глава Laisves TV Адрюс Тапинас.

Мы все купили шесть ультрасовременных разведывательных дронов EOS C-VTOL, которые работают на электрическом питании, оставляют минимальный тепловой след, взлетают и приземляются где хотят, настраивают цель лазером и приносят артиллерийский шторм во всей своей полноте, — сообщил он.

Он также уточнил, что производители добавят к аппаратам специальную антенну, вводящую неприятеля в заблуждение, маскируя взлёт и посадку БПЛА, а также набор запасных частей. Общая сумма покупки составила 990 тысяч евро. Тапинас называет эстонские аппараты Magyla. Он также отметил, что украинские военные уже учатся ими управлять, и сообщил о согласовании первой крупной покупки турецких беспилотников Bayraktar.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Эстонии Кая Каллас удостоилась премии за вклад «в поддержание основанного на главенстве права миропорядка и в противостояние российской агрессии». Премию имени Гуго Гроция от аналитического центра Policy Exchange она получит в Лондоне, где встретится с британским премьером Борисом Джонсоном, министром обороны Беном Уоллесом и главой МИД Лиз Трасс.