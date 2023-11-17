«Свадьбы на миллионы долларов»: Киев пошел вразнос в ожидании конца СВО Гайдай: украинские чиновники разворовывают бюджет в ожидании скорого поражения

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

На Украине чиновники уверены, что конфликт с Россией уже фактически окончен, заявил украинский политик Сергей Гайдай в интервью Youtube-каналу Politeka Online. По словам специалиста, власти, махнув рукой на исход СВО, разворовывают бюджет на собственные нужды.

Для них война закончилась. Они гуляют свадьбы на миллионы долларов, с тортами до неба, покупают дорогие иномарки, прозябают в ресторанах в Киеве. Они увеличивают себе содержание в новом госбюджете. Население страны сократилось в разы, а госчиновники под сокращение не попали, и увеличиваются зарплаты, — заявил политик.

По его словам, неэффективное государство с маленьким количеством ресурсов не имеет шансов на победу. Особенно без помощи Запада, который, отметил Гайдай, начал «перекрывать Киеву кислород».

Ранее украинский актер и участник «Дизель шоу» Олег Иваница, вступивший в ряды ВСУ, заявил, что Киеву нужно отказаться от идеи присоединить Крым и Донбасс военным путем. Артист считает, что такие действия навесят на украинцев «ярмо захватчиков». Пентагон так попросту «не верит, что Украина имеет или скоро получит возможность вытеснить российские войска с полуострова».

До этого глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов сообщил, что проект запроса в Конституционный суд РФ относительно отмены закона СССР о передаче Крыма Украинской ССР находится на согласовании. Сопредседатель специальной рабочей группы ранее заявлял, что при принятии закона в 1954 году были нарушены три конституции: СССР, РСФСР и УССР.