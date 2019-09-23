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Житель Великобритании Томас Кук остался без церемонии бракосочетания из-за банкротства туристической компании Thomas Cook.

Важное событие в жизни 29-летнего уроженца Хакнела и его избранницы должно было состояться на острове Родос 27 сентября. Молодые люди вылетели в Грецию 18 сентября, а гости планировали прибыть на место позднее. Обслуживание свадебного мероприятия входило в пакет услуг компании Thomas Cook, передаёт Nottinghamshire Live .

По данным издания, на подготовку к торжеству пара потратила около $12 тысяч. Теперь неизвестно, когда пройдёт свадьба.

Ранее News.ru писал, что одна из старейших туристических компаний в мире, британская Thomas Cook объявила о начале процедуры ликвидации 23 сентября. Это произошло из-за крупных финансовых задолженностей и невозможности акционеров прийти к соглашению о будущем предприятия.