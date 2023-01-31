«Сущий ад»: украинский командир рассказал про бои под Артемовском Командир украинского батальона Назаренко назвал бои под Артемовском сущим адом

Фото: ministry_of_defense_ua/t.me

В районе Артемовска уже полгода идут ожесточенные бои, происходящее там сравнимо с адом, заявил в эфире телеканала «Рада» заместитель командира батальона «Свобода» в составе 4-й бригады оперативного назначения национальной гвардии Украины Владимир Назаренко. По его словам, батальон несет большие потери.

Уже пять-шесть месяцев под Бахмутом сущий ад. Враг постоянно атакует. Каждый день и каждый час — тяжелый перманентный бой. Когда я постоянно слышу об угрозе масштабного наступления, у меня возникает вопрос: а что сейчас происходит под Бахмутом, это не масштабное наступление? — заявил Назаренко.

Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что российская армия продвигается вперед, несмотря на попытки ВСУ закрепиться на территории промышленных объектов по всей линии боевого соприкосновения. По его словам, украинских военных не останавливают даже большие потери.

Кроме того, Пушилин сообщил, что российские силы в Артемовске на основных участках продвигаются вперед, но говорить об оперативном окружении вооруженных сил Украины пока рано. По его словам, бои идут на окраинах города — непосредственно в кварталах, которые недавно удерживали украинские подразделения.