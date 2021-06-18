Сурков назвал условие выживания Украины

https://static.news.ru/photo/fee111a8-d057-11eb-93d4-96000091f725_660.jpg Владислав Сурков Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Украина сможет выжить только в случае, если государство станет конфедерацией. Об этом в разговоре с журналистами газеты Financial Times заявил бывший помощник российского президента Владислав Сурков.

По его мнению, украинцы уже сейчас понимают, что их страны в сущности уже не существует. Однако у них есть национальное ядро, поэтому в будущем государство будет иметь возможность существовать.

Как сказал Сурков, Украина может быть реформирована в конфедерацию, в которой регионы будут обладать большим объёмом свобод самостоятельно принимать решения. Он назвал Украину мягкой тканью, находящейся между двумя костями — Россией и Западом.

И геополитическое притяжение с обеих сторон будет разрывать страну. До тех пор, пока вопрос государственности Украины не будет решён, битва за страну будет продолжаться. Вопрос границ страны должен стать предметом международных дискуссий, — добавил он.

Ранее Владислав Сурков заявил, что оппозиционера Алексея Навального не должно быть в российской политике. По его словам, политику следует избираться в Германии.