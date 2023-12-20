Супружеская пара получила пожизненный срок за убийство дочери Пакистанцы в Италии получили пожизненное за убийство дочери

Фото: Angelo Carconi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Суд итальянского города Реджо-Эмилия приговорил к пожизненному заключенную семейную пару эмигрантов из Пакистана за убийство 18-летней дочери, отказавшейся от свадьбы по договоренности, сообщило местное издание il Resto del Carlino. По предварительным данным, также в преступлении принял участие родной дядя девушки, который получил 14 лет тюрьмы.

Саман Аббас пропала без вести в ночь на 1 мая 2021 года, поиски ее тела продолжались почти полтора года. Затем дядя погибшей после разговора с местным иммом показал правоохранителям место захоронения. Выяснилось, что пакистанку убили родные после того, как она отказалась выходить замуж по указанию своей семьи. Уточняется, что перед смертью она начала встречаться с молодым человеком из Италии.

Ранее жительница Омской области тайно родила в лесу ребенка и оставила его лежать среди деревьев. После того как младенца нашли, была проведена генетическая экспертиза, с помощью которой удалось установить личность матери. Следственный комитет возбудил дело по статье о покушении на убийство малолетнего. Следователям 33-летняя женщина рассказала, что у нее уже есть двухлетняя дочь, поэтому второго ребенка она оставила в лесу за ненадобностью.

До этого женщина из Екатеринбурга убила пятимесячную дочь и двух сыновей 10 и 15 лет в собственной квартире, а затем частично признала свою вину. После этого ее признали невменяемой. Всего было проведено две медицинские экспертизы. На вторую Петрову отправили в Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского.