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Супружескую пару геев избили в Бирмингеме

15:28, 18 августа 2021
Супружескую пару геев избили в Бирмингеме Фото: Winfried Rothermel/picture alliance/Global Look Press
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Пара замужних мужчин отправилась в гей-деревню Бирмингема на день рождения друга, но по дороге на них напали неизвестные. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания, Роб и Патрик получили сильные увечья во время нападения группы злоумышленников. Нападавшие подъехали на внедорожнике и при помощи стеклянных бутылок начали бить своих жертв.

Преступники завладели телефоном одного из потерпевших, а затем скрылись. Избитые самостоятельно добрались до больницы.

Ранее сообщалось, что 20 июня в штате Флорида пикап протаранил толпу на фестивале ЛГБТ. Водитель притворился представителем секс-меньшинств и сумел проникнуть на своём автомобиле внутрь охранного периметра. Пройдя кордон, мужчина вдавил педаль газа в пол и направил свою машину в скопление гостей мероприятия. Жертвами нападения стал один человек, ещё один был ранен. Полиция в свою очередь говорила о том, что спокойствию ничего не угрожает. Мэр городка Вилтон-Мэнорс, где проходил фестиваль, назвал данную акцию целенаправленным нападением на ЛГБТ-сообщество. 

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