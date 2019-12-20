https://static.news.ru/photo/270584dc-2336-11ea-b0f9-fa163e074e61_660.jpg Фото: cpsuk/twitter.com

Королевская прокурорская служба предъявила обвинения супруге американского дипломата Анне Сакулас, которая в августе 2019 года стала участницей ДТП в графстве Нортгемптоншир. В нём погиб 19-летний британец Гарри Данн.

Женщину подозревают в опасном вождении, повлёкшем за собой смерть человека, сообщает ITV News.

US diplomat wife Anne Sacoolas charged over Harry Dunn death crash https://t.co/Jt1u8JcMY9 pic.twitter.com/hBT3xf3EGh — ITV News (@itvnews) December 20, 2019

После аварии женщина обещала не покидать территорию Великобритании, однако выехала в США. Представители британских властей, включая премьер-министра Бориса Джонсона, выразили Вашингтону возмущения в связи с её поступком и поведением американской администрации, писал NEWS.ru.