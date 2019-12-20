Королевская прокурорская служба предъявила обвинения супруге американского дипломата Анне Сакулас, которая в августе 2019 года стала участницей ДТП в графстве Нортгемптоншир. В нём погиб 19-летний британец Гарри Данн.
Женщину подозревают в опасном вождении, повлёкшем за собой смерть человека, сообщает ITV News.
После аварии женщина обещала не покидать территорию Великобритании, однако выехала в США. Представители британских властей, включая премьер-министра Бориса Джонсона, выразили Вашингтону возмущения в связи с её поступком и поведением американской администрации, писал NEWS.ru.