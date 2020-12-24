Супруга Зеленского ответила на вопрос о его втором сроке

https://static.news.ru/photo/4b3c08a6-4619-11eb-9f77-fa163e074e61_660.jpg Елена Зеленская Фото: president.gov.ua

Журналисты спросили первую леди Украины Елену Зеленскую о планах своего супруга участвовать в следующих выборах президента страны.

Жена украинского лидера заявила, что не обсуждала с мужем этот вопрос и не планирует делать это в будущем.

Если он это решение примет, значит, он будет чувствовать, что не завершил что-то начатое и надо завершать, — ответила первая леди Украины.

Женщина подчеркнула, что не намерена настраиваться на подобный исход. Сама она почти не скучает по тем временам, когда Владимир Зеленский не был президентом. «Дипломатия мягкой силы» является главной её функцией в роли первой леди.

Потому что первая леди — это голос, который услышат, чем нужно пользоваться, — отметила жена президента Украины в интервью изданию «НВ».

Как писал NEWS.ru, депутат Верховной рады от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко считает, что Зеленский может «уничтожить» институт президентства, тогда Украина превратится в парламентскую республику. Он не уточнил, какими конкретно действиями главы Украины недоволен.

Ранее социологи центра Разумкова выяснили, что 42% украинцев считают Зеленского «разочарованием года». По данным исследования фонда «Демократические инициативы» четверть жителей страны присвоили своему президенту звание «неудачник года».

Пост лидера Украины Зеленский занял весной 2019 года. На выборах в первом туре он получил поддержку от 30,24%, обогнав всех своих конкурентов, в том числе Петра Порошенко, который тогда руководил страной. Второй тур принёс политику 73,22%. В декабре 2020 года избранный президент существенно растерял симпатии украинских граждан. По данным центра «Рейтинг», сейчас за него готовы отдать свои голоса только 27% избирателей.