Супруга владельца закрытых на Украине ТВ-каналов попала в базу «Миротворца»

https://static.news.ru/photo/239511b6-693d-11eb-95d9-96000091f725_660.jpg Фото: pexels.com

Украинский сайт «Миротворец» внёс в свой список Наталью Лавренюк, являющуюся гражданской супругой депутата от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака, который также владеет заблокированными ранее на Украине телеканалами ZIK, NewsOne и «112 Украина».

Авторы скандального сайта внесли Лавренюк в свою базу с формулировкой «пособник российских оккупантов, финансирование российских оккупантов, нарушение законодательства Украины о гражданстве путём получения второго гражданства», пишет РИА Новости. Кроме того, она якобы владеет ООО «НЗНП „Трейд“», которое занимается геологическим изучением, разведкой и добычей нефти на территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.

Сайт «Миротворец» не является официальным ресурсом. Скандальную известность он приобрёл после того, как обнародовал данные журналистов и ополченцев из самопровозглашённых ДНР и ЛНР, а также других лиц, которые, по мнению администраторов ресурса, являются «изменниками родины».

Как сообщал NEWS.ru, в Крыму осудили включение пассажиров первого поезда из Санкт-Петербурга на полуостров в базу сайта «Миротворец».