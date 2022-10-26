Сунак заявил о поддержке народа Украины и его президента Сунак заявил о поддержке Лондоном украинского народа и президента Зеленского

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Президент Украины Владимир Зеленский и народ страны могут рассчитывать на поддержку со стороны Лондона. Об этом написал в своем Twitter новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Перед этим он провел телефонную беседу с украинским лидером.

Было большой честью провести в этот вечер разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. И он, и украинский народ могут рассчитывать на продолжение солидарности и поддержки со стороны Великобритании. Мы всегда будем с Украиной, — написал Сунак.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поздравил британского политика Риши Сунака с назначением на должность премьер-министра страны. Украинский лидер выразил готовность укреплять стратегическое партнерство двух стран и пожелал Сунаку справиться с внутренними и международными вызовами.

25 октября Риши Сунак вступил в должность премьер-министра Великобритании. Политик получил от короля Карла III мандат на формирование правительства страны. Накануне Сунак стал лидером Консервативной партии. Новому главе кабмина 42 года, он стал самым молодым премьером за последние 200 лет. Пост достался ему автоматически в результате отказа других претендентов от борьбы. Он также стал первым премьер-министром, которого утвердил Карл III после вхождения на престол.