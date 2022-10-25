Сунак заявил, что Британия переживает глубокий экономический кризис

Фото: Mark Thomas/Global Look Press

Риши Сунак

Великобритания переживает глубокий экономический кризис, заявил премьер-министр Соединённого Королевства Риши Сунак, выступая с обращением перед резиденцией на Даунинг-стрит. Он добавил, что Лиз Трасс совершила множество ошибок во время своего премьерства.

Прямо сейчас наша страна сталкивается с глубоким экономическим кризисом, — заявил Сунак.

По его словам, кризис на Украине дестабилизировал энергетические рынки и нарушил цепочки поставок. Экономическая стабильность и доверие будут поставлены во главу угла правительства, добавил он и призвал готовится к сложным решениям.

Пост премьер-министра перешел к Сунаку после ухода Лиз Трасс. Ее правление стало самым коротким в британской истории. До объявления об уходе 20 октября политик пробыла на посту 45 дней.