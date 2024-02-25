Сунак призвал Запад быть смелее в отношении России Сунак призвал Запад быть смелее в вопросе конфискации активов России

Фото: Cecilia Fabiano/Keystone Press Agency/Global Look Press

Риши Сунак

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак призвал западные страны быть смелее в вопросе конфискации миллиардов замороженных российских активов. Он считает, что для начала Западу следует забрать проценты от активов и отправить их Киеву. Своим мнением он поделился в колонке для газеты The Times, приуроченной ко второй годовщине начала спецоперации на Украине.

Это начинается с того, что мы забираем миллиарды в виде процентов, которые приносят эти активы, и отправляем их Украине. После этого вместе с G7 мы должны найти законные способы арестовать сами активы и тоже перевести эти средства Украине, — считает Сунак.

Британский политик также призвал западных партнеров быть смелее в оказании военной помощи Киеву, в том числе в поставках дальнобойного оружия, беспилотников и снарядов, а также в санкциях.

На этой неделе Евросоюз утвердил 13-й пакет санкций против России, в рамках которого ввел ограничительные меры в отношении 106 физических и 88 юридических лиц. При этом бывший государственный секретарь МИД Франции по делам Европы Пьер Лелуш отмечал, что политика санкций Евросоюза против России скомпрометирована и потерпела сокрушительный провал.

Ранее лидеры стран «Большой семерки» заявили, что примут меры в отношении стран, которые поддерживают Россию в конфликте на Украине. Они также осудили Северную Корею и Иран, которые, по их мнению, поставляют России оружие. В «Большой семерке» выразили обеспокоенность по поводу поставок в РФ товаров двойного назначения из Китая.