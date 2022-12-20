Сунак потребовал лишить Россию способности пополнять запасы оружия

Фото: Tejas Sandhu/Keystone Press Agency/Global Look Press

Риши Сунак

Украина должна получать все больше и больше военной помощи от западных стран, в то время как Россия должна лишиться способности к перегруппировке войск и возможности пополнять запасы вооружения, заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак на саммите лидеров стран Северной Европы. По его словам, которые приводит Washington Examiner, необходимо обратить внимание на российские цепочки поставок и прекратить международную поддержку, в частности со стороны Ирана.

Мы должны сфокусироваться на ослаблении способности России перегруппировываться и пополнять запасы [вооружения], — заявил Сунак.

Он также заверил президента Украины Владимира Зеленского в полной солидарности.

Ранее постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани прокомментировал обвинения западных стран в передаче беспилотников России, напомнив, что поставки оружия Тегераном не запрещены. Он также подчеркнул, что в прошлом поставки вооружений осуществлялись только с разрешения Совбеза (СБ) ООН, но 18 октября 2020 года документ утратил силу. Поэтому, согласно резолюции 2231, запрета на передачу оружия Ирану или из Ирана больше нет.