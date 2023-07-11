Сунак отреагировал на секс-скандал вокруг телеведущего BBC и ребенка Сунак назвал шокирующими обвинения ведущего BBC в покупке интимных фото у подростка

Фото: Tejas Sandhu/Keystone Press Agency/Global Look Press

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак назвал шокирующими и вызывающими озабоченность обвинения в адрес телеведущего BBC в том, что он покупал интримные снимки у подростка. Сунак также заявил, что ему неизвестно имя сотрудника телекомпании, пишет Daily Mail.

Меня заверили, что [следственный] процесс будет проведен активно и быстро, — сказал Сунак.

The Sun пишет, что 11 июля гендиректор BBC Тим Дэви впервые встретится с прессой после новостей о секс-скандале с участием ведущего.

Ведущего BBC, имя которого неизвестно, отстранили от работы 9 июля после того, как семья подростка заявила, что телезвезда заплатила 35 тысяч фунтов их ребенку за то, что тот присылал свои непристойные фотографии. По данным Daily Mail, сам подросток при этом отрицает, что между ним и телеведущим «было что-то незаконное». Однако мать и отчим ребенка утверждают, что собрали «досье», включая банковские транзакции и скриншоты переписки между ведущим и мальчиком. Родители заявляют, что ведущий «залез в голову» их ребенку.

Семья мальчика также обвинила BBC в игнорировании показаний, данных 19 мая. Родители заявили, что пожаловались руководству телекомпании спустя несколько часов после того, как телеведущий попытался встретиться с ребенком на вокзале. Отчим при этом заявил, что просто хочет, чтобы мужчина перестал присылать деньги, поскольку его сын тратит их на наркотики.

The Sun сообщало, что после того, как ведущего отстранили от работы, он дважды звонил подростку с вопросом «Что ты наделал?!». Предположительно, он также потребовал, чтобы мать мальчика остановила расследование.

Ранее в Москве несколько мужчин организовали «школу секса» для девочек, которых заставляли записывать интимные видео и ставили за них оценки. Об этом стало известно после того, как мама одной из «учениц» проверила телефон дочери и увидела в галерее откровенные ролики.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.