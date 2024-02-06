Сунак оценил готовность Великобритании к войне с Россией Сунак: Великобритания готова отразить нападение со стороны российской армии

Фото: No 10 Downing Street/Lauren Hurley

Риши Сунак

Армия Великобритании готова отразить нападение со стороны России, если бы оно произошло, заявил премьер-министр королевства Риши Сунак в интервью телеканалу TalkTV. Он подчеркнул, что в настоящее время Великобритания находится на втором месте среди всех стран — членов НАТО по объемам расходов на военные нужды. При этом ассигнования на оборону в последние годы лишь увеличиваются, отметил он.

Гарантировать нашу общую безопасность — моя работа. Считаю ли я, что мы хорошо защищены и достаточно инвестировали в оборону? Да, мы находимся на втором месте в НАТО по объемам оборонных расходов, — заявил глава правительства Соединенного Королевства.

Оценивая текущую ситуацию в мире, Сунак заявил, что она становится все более неспокойной. В качестве примера он привел угрозу, которую представляют йеменские хуситы для мирового судоходства. Кроме того, он подчеркнул, что Россия «потерпела стратегическое поражение» в противостоянии со странами Запада. Он объяснил свое утверждение тем, что страны НАТО стали более сплоченными из-за конфликта на Украине.

Несмотря на заявления Сунака о сплоченности НАТО, в Альянсе пока не могут согласовать вступление Швеции. Как сообщалось ранее, парламент Венгрии не смог ратифицировать вступление скандинавского государства в НАТО из-за отсутствия кворума. Участие в заседании приняли лишь члены оппозиционных партий. Правящая партия «ФИДЕС» отказалась голосовать.