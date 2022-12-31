Сунак объявил о нескончаемых экономических проблемах Великобритании Сунак: экономические проблемы Великобритании не закончатся в 2023 году

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Риши Сунак

Время трудностей в Великобритании в 2023 году продолжится. Причиной этого станут последствия конфликта на Украине. Такое мнение высказал британский премьер-министр Риши Сунак, его слова приводит ТАСС.

Я не собираюсь делать вид, что все наши проблемы закончатся в новом году. Но 2023 год даст нам возможность продемонстрировать на мировой арене самое лучшее, что есть в Великобритании, — сказал политик.

Он также заверил граждан Соединенного Королевства, что, несмотря на экономические трудности, продолжит поддерживать власти Украины. Подводя итоги 2022 года, Сунак отметил, что он выдался нелегким для многих жителей государства, которым пришлось столкнуться с небывалым ростом цен на электроэнергию.

По данным Национальной статистической службы, в ноябре инфляция в Великобритании составила 10,7% в годовом исчислении. Главным фактором роста стало повышение цен на электроэнергию по причине санкций, принятых в отношении России из-за проведения спецоперации на Украине.

Министр финансов Великобритании Джереми Хант 17 ноября заявил, что экономика страны вступила в этап рецессии.

Ранее член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев сообщил, что резкого роста цен на электроэнергию в 2023 году не будет. Он уточнил, что значительная доля генерации электроэнергии приходится на газ, тарифы на который устанавливаются государством, а не частниками. Это же, отметил эксперт, касается и гидроэлектростанций.

В свою очередь помощник президента РФ Владимира Путина Максим Орешкин предположил, что основная волна мировой инфляции в России уже прошла. Он заявил, что инфляция была вызвана резким ростом денежной массы в США и странах Европы. По его словам, дефицит бюджета Соединенных Штатов в размере до 15% ВВП страны вызван именно этим.