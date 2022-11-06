Сунак объяснил, почему важно отказаться от ископаемого топлива Sky News: Сунак заявил, что из-за конфликта на Украине важен отказ от ископаемого топлива

Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Риши Сунак

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что конфликт на Украине показал важность снятия зависимости от ископаемого топлива. По его словам, борьба с изменением климата является основой «будущего процветания и безопасности», сообщает телеканал Sky News.

Свое заявление Сунак сделал перед поездкой в египетский Шарм-эш-Шейх на конференцию ООН по изменению климата (COP27). Он пояснил, что борьба с изменением климата является не просто «моральным благом». Как показал конфликт на Украине и последовавшие за ним скачки цен на энергоресурсы, прекращение зависимости от ископаемого топлива показали ее важность, добавил премьер.

По данным телеканала, в Лондоне надеются, что обещание сделать Великобританию «сверхдержавой в области чистой энергии» поспособствует успешности переговоров на COP27.

Ранее инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов объяснил, что добыча энергоносителей из сланцевых пластов (фрекинг) является технологией, которая имеет отрицательный экологический эффект. Аналитик предположил, что своим решением запретить фрекинг Риши Сунак старается соответствовать «зелёной повестке».

