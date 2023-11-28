Сунак обиделся на обвинения Британии в воровстве греческих скульптур Сунак отменил встречу с премьером Греции из-за древних скульптур

Фото: Li Ying/XinHua/Global Look Press

Скульптуры Парфенона

Британский премьер Риши Сунак отменил встречу с греческим коллегой Кириакосом Мицотакисом в Лондоне, сообщает The Guardian. Отмечается, что на такое решение Сунака сподвигли призывы премьера Греции вернуть стране скульптуры Парфенона, которые хранятся в Британском музее. Встреча была отменена британской стороной за несколько часов до ее проведения.

Я выражаю свою досаду тем, что премьер-министр Великобритании отменил нашу запланированную встречу за несколько часов до ее проведения, — сообщил Мицотакис.

Скульптуры были вывезены британским посланником лордом Томасом Брюсом Элгином более 200 лет назад, Лондон возвращать их не планирует.

27 ноября стало известно, что Скифское золото привезли на Украину. В грузовике, который заехал на территорию Киево-Печерской лавры, находится 2694 кг культурных ценностей. Скифское золото является коллекцией из более чем двух тысяч предметов, которые использовались для оформления выставки «Крым: золото и секреты Черного моря», проходившей с февраля по август 2014 года в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме.

Экспонаты были отправлены в Европу четырьмя крымскими музеями в 2014 году. После вхождения Крыма в состав России у Нидерландов возник вопрос, кому возвращать коллекцию. В октябре 2021 года Апелляционный суд Амстердама постановил, что скифское золото будет передано украинской стороне.