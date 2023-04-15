Сунак поспорил с лидером лейбористов о наличии пенисов у женщин Риши Сунак заявил, что 100% женщин не имеют пенисов

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак выступил в защиту центрального значения биологического пола в вопросах прав женщин, отвечая на вопросы ведущего портала Conservative Home. По его словам, сохраняя толерантность к трансгендерному сообществу, важно, чтобы системные вопросы здравоохранения и безопасности в тюрьмах, раздевалках и общественных туалетах решались в привязке к искомой репродуктивной системе человека.

[Общество должно] проявлять сострадание, понимание и терпимость к тем, кто думает о смене своего пола. Но когда дело в этих вопросов доходит до защиты прав женщин, женского пространства, я думаю, что проблема биологического пола принципиально важна, когда мы думаем об этом, — заявил политик.

Следом Сунак подтвердил, что, по его мнению, у 100% женщин не пенисов. Его оппонент на грядущих парламентских выборах, лидер Лейбористской партии Кир Стармер все-таки полагает, что только 99,9% женщин не имеют пенисов.

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что не видит ничего предосудительного в участии трансгендерных спортсменов в Олимпийских играх. Но при этом она считает, что для них нужно разработать специальный формат, создать особые правила, регламенты, так как в противном случае женский спорт может быть уничтожен.