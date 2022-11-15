Сунак: Британия помогает Киеву усилить позиции перед переговорами с Москвой

Фото: Gehad Hamdy/dpa/Global Look Press

Риши Сунак

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Лондон предпринимает усилия, которые направлены на усиление позиций Киева перед возможными переговорами с Москвой. При этом он назвал «нечестным» подталкивать Украину к таким переговорам, сообщает The Telegraph.

Наша работа состоит в том, чтобы продолжать помогать Украине защитить себя и добиться по возможности наиболее сильной для них позиции к выбранному ими моменту для достижения переговорного решения, — подчеркнул Сунак перед саммитом «Группы двадцати» в Индонезии.

Британский премьер также считает, что было бы «немного нечестно», если бы Киев подталкивали к переговорам, учитывая удары по объектам ее инфраструктуры.

Ранее Риши Сунак призвал страны мира по возможности увеличить производство продуктов питания и высвободить запасы. Также премьер заявил о необходимости оказывать поддержку «там, где это больше всего нужно предстоящей зимой», в связи с чем отметил помощь народу Украины.