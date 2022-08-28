Sun: в Британии ожидают беспорядков из-за роста цен на электроэнергию Sun: в Британии разработали планы по борьбе с беспорядками на фоне энергетического кризиса

Фото: Vuk Valcic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Лондон, Великобритания

Власти Великобритании готовят меры по борьбе с возможными массовыми беспорядками на фоне роста цен на электроэнергию. Ожидают в Лондоне и роста преступности, сообщает Sun.

По мере того, как кризис набирает обороты, Sun on Sunday может сообщить, что министры готовятся к волне преступности в связи с ростом стоимости жизни и возможным беспорядком. Правительственные чиновники разработали планы по борьбе с массовыми беспорядками на фоне того, как счета за электроэнергию растут, — отмечается в публикации.

Британский энергетический регулятор Ofgem предупредил о повышении максимально допустимого размера счетов на электроэнергию для потребителей на 80%. Повышение запланировано на 1 октября.

Ранее стало известно, что миллионы британцев окажутся на грани смерти из-за резкого скачка цен на энергоносители после того, как Ofgem подтвердил повышение ценового предела, заявил британский журналист и эксперт в сфере экономики Мартин Льюис. По его словам, новый потолок цен отразится на порядка 24 млн домохозяйств в Англии, Шотландии и Уэльсе.