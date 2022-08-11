Судно с украинским зерном не смогло выйти из порта Черноморск Судно с украинским зерном не смогло выйти в море из-за погоды

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Погрузка зерна

Судно, которое должно было покинуть украинский порт Черноморск для транспортировки зерна, не смогло выйти в море из-за плохих погодных условий, сообщило Министерство национальной обороны Турции в Twitter. В ведомстве отметили, что вышедшие днем ранее сухогрузы продолжают свой путь. На другие корабли, находящиеся в порту, продолжается погрузка зерна.

Судно, которое сегодня должно было выйти из порта Черноморска для поставки зерна, не смогло отправиться из-за плохой погоды и погодных условий на море, — сообщило ведомство.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что корабли, груженые сельскохозяйственной продукцией, идут бесперебойно после заключения «продуктовой сделки» в Стамбуле. Во время встречи с послами в Анкаре он отметил, что власти страны выполнили все условия четырёхстороннего соглашения о создании зернового коридора.

Россия и Украина 22 июля подписали «продуктовую сделку» с ООН и Турцией в Стамбуле. Она предполагает, что зерновые культуры, продовольствие и удобрения будут вывозиться через три порта.