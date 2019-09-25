Грузовое судно Baltic Carrier село на мель у побережья шведского Хельсингборга из-за своего капитана. Мужчина уснул во время плавания.
Теперь его подозревают в управлении техникой в состоянии алкогольного опьянения. Силовики ведут расследование. Фигуранта могут задержать, передаёт портал
Baltic Carrier шёл из российского города Светлый Калининградской области в шведский Линчёпинг. По предварительным данным, на борту находились семь граждан РФ, они не пострадали.
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Ранее News.ru сообщал, что Окружной суд южнокорейского Пусана приговорил к 2,5 года условно Андрея Серикова, капитана сухогруза, который в феврале 2019 года врезался в автомобильный мост.