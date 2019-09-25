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Грузовое судно Baltic Carrier село на мель у побережья шведского Хельсингборга из-за своего капитана. Мужчина уснул во время плавания.

Теперь его подозревают в управлении техникой в состоянии алкогольного опьянения. Силовики ведут расследование. Фигуранта могут задержать, передаёт портал argumenti.ru.

Baltic Carrier шёл из российского города Светлый Калининградской области в шведский Линчёпинг. По предварительным данным, на борту находились семь граждан РФ, они не пострадали.

По данным РИА Новости, капитан грузового судна, который является россиянином, задержан. Идёт предварительное расследование.

Ранее News.ru сообщал, что Окружной суд южнокорейского Пусана приговорил к 2,5 года условно Андрея Серикова, капитана сухогруза, который в феврале 2019 года врезался в автомобильный мост.

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