https://static.news.ru/photo/597ab7b2-df79-11e9-b44e-fa163e074e61_660.jpg Фото: www.shipspotting.com

Грузовое судно Baltic Carrier село на мель у побережья шведского Хельсингборга из-за своего капитана. Мужчина уснул во время плавания.

Теперь его подозревают в управлении техникой в состоянии алкогольного опьянения. Силовики ведут расследование. Фигуранта могут задержать, передаёт портал argumenti.ru .

Baltic Carrier шёл из российского города Светлый Калининградской области в шведский Линчёпинг. По предварительным данным, на борту находились семь граждан РФ, они не пострадали.

По данным РИА Новости , капитан грузового судна, который является россиянином, задержан. Идёт предварительное расследование.

Ранее News.ru сообщал, что Окружной суд южнокорейского Пусана приговорил к 2,5 года условно Андрея Серикова, капитана сухогруза, который в феврале 2019 года врезался в автомобильный мост.