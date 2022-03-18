Судитесь дома: Россия закрыла форточку в Европу

Россия покидает Совет Европы (СЕ), громко хлопнув дверью, после того, как этот состоящий из представителей 47 стран наднациональный правозащитный орган лишил российскую делегацию прав на участие в его работе в качестве очередной санкции за действия Москвы на Украине. Совет Европы запустил процедуру «обнуления» полномочий делегации РФ ещё 25 февраля, на следующий день после начала спецоперации на Украине. Что это будет означать для России, выяснял NEWS.ru.

Решение с позором выставить целую страну за дверь общеевропейского института — только второе за всю историю существования Совета Европы, учреждённого в 1949 году. Подобное наказание понесла ранее только Греция в 1969 году после военного переворота. Греции позволили вернуться в СЕ пять лет спустя, после того как греческие военные передали власть гражданскому правительству.

Как долго продлится изгнание из СЕ России — вопрос открытый, тем более что сами власти РФ не особенно тревожатся по этому поводу, судя по многочисленным заявлениям.

Сугубо формально делегация РФ покинула Совет Европы по собственной инициативе, на несколько часов опередив соответствующее решение двухдневной чрезвычайной сессии ПАСЕ . И, как это часто случается с западными санкциями и российскими контрсанкциями в последние годы, основной удар от таких решений приходится не по высокопоставленным государственными чиновникам, а по простым гражданам России (что даже породило известный мем про «бомбёжку Воронежа»).

european_parliament/flickr.com

Официальная Москва восприняла «прощание с Европой» с нескрываемым облегчением. Для представителей государства Российская Федерация такие шаги являются логической частью геополитического противостояния Западу, расширению НАТО на Восток и т. д. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в среду заявил, что СЕ «превратился в инструмент антироссийской политики НАТО и ЕС».

Как лидеры Совета Европы, мы неоднократно выражали осуждение агрессии Российской Федерации против Украины. Агрессору не место в общеевропейском доме. Согласно статье 8 Положения о Совете Европы, РФ перестаёт быть его членом после 26 лет участия, — говорится в совместном заявлении трёх высших руководителей СЕ.

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба приветствовал «очищение» СЕ от русского духа, заявив, что «для России нет места в европейских структурах». Он также призвал исключить РФ из Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).

Хотя член ПАСЕ, бывший премьер-министр Греции Георгий Папандреу успокаивает, что решение СЕ направлено не против граждан России, а исключительно против её властей, в реальности именно для граждан России Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) часто оставался последней надеждой в поисках справедливости. Теперь же РФ не будет принимать участия в работе ЕСПЧ — последней инстанции, к которой россияне могли апеллировать, не найдя правды в национальных судах.

Россия стала членом СЕ в 1996 году, после чего россияне получили возможность обращаться в ЕСПЧ. В 2018 году, самом «урожайном» на жалобы за всё время, таких жалоб было подано 12 тысяч, и Россия тогда заняла первое место по их числу на 100 тысяч населения. Затем это число, по данным Минюста РФ , резко сократилось. В 2020 году российские жалобщики оказались уже на 24-м месте по количеству поданных в ЕСПЧ жалоб. Тем не менее по общему количеству жалоб, находящихся на рассмотрении в ЕСПЧ (по всей видимости, в это число входят и петиции, поданные в предыдущие годы, но ещё не рассмотренные), Россия находится на первом месте в мире.

Надо отметить, что сам факт наличия возможности пожаловаться в ЕСПЧ имел символическое и психологическое значение, демонстрировал хотя бы какую-то сопричастность их страны к европейскому сообществу, служила для её граждан если не окном, то форточкой в Европу.

o_0/flickr.com

В самом Совете Европы указывают на то, что и в качестве члена СЕ Российская Федерация не особенно деятельно участвовала в его работе, поэтому решение о её исключении повлечёт скорее символические, чем практические последствия.

Теперь даже эта символическая связь разорвана: 15 марта правительство РФ через главу российской делегации в ПАСЕ Петра Толстого известило генерального секретаря СЕ Марию Бурич о том, что Москва отзывает свою подпись под Европейской конвенцией о правах человека.

На данный момент ещё непонятно, как в практических терминах будет выглядеть процесс выхода РФ из СЕ и, следовательно, из ЕСПЧ, поскольку в Страсбурге «зависло» множество апелляций, поданных туда россиянами до 25 февраля, рассказала NEWS.ru юрист Надежда Ермолаева.

ЕСПЧ после резолюции комитета министров постановил приостановить рассмотрение всех жалоб. Скорее всего, это постановление носит технический характер, поскольку непонятен статус сотрудников российской секции секретариата, непонятен статус судьи от Российской Федерации в Европейском суде. Это приостановление не влияет на позицию суда по конкретным делам, и предсказать, как поведёт себя суд в отношении других жалоб, очень сложно. Надежда Ермолаева адвокат Московской коллегии адвокатов «Липцер, Ставицкая и партнёры» адвокат Московской коллегии адвокатов «Липцер, Ставицкая и партнёры»

Но известно, что до 15 марта 2022 года европейская Конвенция о правах человека для Российской Федерации действовала, и, соответственно, те нарушения, которые содержат в себе признаки нарушения данной Конвенции до этой даты, потенциально подпадают под юрисдикцию Европейского суда по правам человека.

Я думаю, что сейчас будет сформулирована какая-то позиция по возможным будущим жалобам и будет определён порядок рассмотрения жалоб, которые уже находятся на рассмотрении Европейского суда, — ожидает юрист.

По мнению доцента МГИМО МИД РФ Николая Топорнина, именно денонсация Европейской конвенции по правам человека станет самым ощутимым последствием выхода РФ из Совета Европы. Все прочие обязательства, принятые Россией за 26 лет членства, сохраняются, сказал он NEWS.ru.

Оттого, что Россия покинула СЕ, не следует, что этим автоматически обнулились все документы, под которыми стоят подписи её представителей. Ведь около 70 нормативных актов СЕ на сегодня инкорпорированы в российское национальное законодательство. Чтобы эти акты отменить, требуется по каждому из них принимать отдельное решение. Пока такое решение принято только по двум документам — по уже упомянутой конвенции по правам человека и по уставу СЕ. Все остальные продолжают оставаться обязательными для правоприменительной практики РФ. Николай Топорнин доцент кафедры европейского права МГИМО доцент кафедры европейского права МГИМО

В 2020 году в России была принята поправка к Конституции, согласно которой национальное законодательство имеет приоритет перед международным. Таким образом, уже с того момента, независимо от членства РФ в европейских структурах, её судебные власти получили свободу рук в трактовке в том числе европейских конвенций (всего СЕ составил их за всё время порядка двухсот).

Сергей Булкин/NEWS.ru

Но это касается только тех нормативных актов, которые Россия не ратифицировала. Если же ратификация состоялась, то международные законы становятся частью правовой системы РФ и продолжают действовать независимо от участия или неучастия РФ в тех или иных международных организациях, здесь нет прямой связи, — поясняет эксперт.