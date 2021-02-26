Немецкая газета назвала «Спутник V» «новой нефтью»

https://static.news.ru/photo/77e71ada-781e-11eb-b23d-96000091f725_660.jpg Фото: sputnikvaccine.com

Российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» становится востребованной во всё большем количестве стран. Немецкая газета Süddeutsche Zeitung считает, что препарат может стать новым мировым ресурсом.

Издание назвало «Спутник V» «новой нефтью». Отмечается, что по нему уже есть внушительная база данных, кроме того, доказана его эффективность на уровне 91,6%, а его безопасность подтверждают множество независимых экспертов.

Газета напомнила, что вакцина центра Гамалеи зарегистрирована уже более чем 30 странах. Особое внимание уделяется Венгрии, которая является единственным представителем Евросоюза, выдавшим разрешение на применение «Спутника V» на своей территории. Не скрывают интерес к препарату Словакия, Хорватия и Чехия. Чешский премьер Андрей Бабиш призвал всех последовать примеру Венгрии.

Основная проблема в поставках препарата в другие страны ЕС заключается в позиции властей. Издание напоминает, что члены коалиции, руководители министерств здравоохранения отказываются одобрить поставки вакцины.

Как писал NEWS.ru, у российской вакцины «Спутник V» есть отличные перспективы для распространения в Европе. Запад всё больше смотрит в сторону российских медицинских разработок, однако для полномасштабного производства коронавирусного антидота отечественного производства необходимо соблюсти некоторые бюрократические меры. Об этом рассказал председатель совета директоров Банка Интеза, президент ассоциации «Познаём Евразию», считающийся лоббистом российской вакцины в ЕС Антонио Фаллико.