Суд выселит из дворца семью диктатора Франко

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Семья испанского диктатора Франсиско Франко, руководившего страной после гражданской войны и вплоть до 1975 года, по решению суда первой инстанции провинции Ла-Корунья должна покинуть дворец Pazo de Meirás.

Поместье находится на территории города Сада в провинции. Франко в бытность правителем использовал дворец в качестве своей летней резиденции. Как считалось, Pazo de Meirás перешёл во владение диктатора от овдовевшей невестки писательницы Эмилии Пардо Базан в 1941 году, когда был подписан договор о сделке.

Позднее диктатор, получивший поместье как «глава испанского королевства», переписал дворец на своё имя. Однако инстанция всю сделку признала недействительной. Позже нашлись документы за 1938 год. На это в суде отметили, что объект недвижимости не может быть подарен два раза.

В инстанции сообщили, что Pazo de Meirás был подарен не лично Франко. Дворец получил «глава испанского королевства». Из-за этого потомки диктатора прав на поместье не имеют.

Адвокаты семьи ещё могут обратиться в суд с апелляцией, передаёт El Pais.

Как ранее писал NEWS.ru, 7 августа парламент Каталонии одобрил резолюцию, в которой говорится, что регион не признаёт короля Испании и в целом монархию как форму правления. Депутаты осуждают Его Величество Филиппа VI и правительство за «бегство» бывшего короля Хуана Карлоса I и просят лишить последнего почётных титулов.